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İngiltere Ukrayna hassas güdüme sahip Brimstone-2 füzesi verdi

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 13:34
Şubat ayının son günlerinde başlayan Rusya ve Ukrayna savaş sürüyor. Savaş Avrupa’yı derinden sarsıp enerji krizine yol açarken İngiltere, Ukrayna'ya yüksek hassasiyetli füze gönderiyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan aktardı.
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