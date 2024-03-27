İngiltere, Rusya'nın terör saldırısıyla ilgili iddialarını reddetti

Rusya Moskova'da gerçekleşen terör saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutarken, iç istihbarat servisi arkasında Ukrayna, ABD ve İngiltere var dedi. İngiltere ise iddiaları reddetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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