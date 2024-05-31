Meksika’da başkan adayına suikast anı kamerada! Olay yerinde can verdi

Meksika'da seçim kampanyasında kan döküldü. Benitez kentinde belediye başkan adayına suikast düzenlendi. Aday Barientos, Grande bölgesinde seçmenle sohbet ediyordu. O sırada arkasından yaklaşan suikastçı tek el ateş etti. Kurşun siyasetçinin başına isabet etti. Meksikalı aday orada yaşamını yitirdi. Polis de silaha sarıldı. Saldırgan orada etkisiz hale getirildi. 2 gün sonra sandığa gidecek ülkede sadece 1 yılda 30 siyasetçi suikasta kurban gitti.

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