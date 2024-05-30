30 Mayıs 2024, Perşembe
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Çin Tayvan'ı işgal edecek mi?
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, askeri tatbikatın ikinci gününde yaptığı açıklamada Tayvan lideri Lai Ching-te’nin bölgeyi savaş tehlikesine doğru sürüklediğini belirterek, “Bu tamamen ateşle oynamaktır ve ateşle oynayanlar sonunda yanacaktır” dedi. Tayvan Savunma Bakanlığı ise son 24 saatte ada çevresinde Çin'e ait 49 askeri hava aracı ve 26 gemi görüldüğünü duyurdu.