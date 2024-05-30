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İzlanda’da yanardağ patladı! 5 ay içinde 5’inci patlama

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 30.05.2024 15:49
Yanardağlar ülkesi İzlanda'da bir patlama daha meydana geldi. Reykjanes yarımadasındaki yanardağ son beş ayda beşinci kez patladı. Yanardağ patlamasının ardından yeryüzüne çıkan lavlar görüldü. Şu an yanardağın yerleşim yerlerini tehdit ettiğine dair bir bilgi yok.
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