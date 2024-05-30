30 Mayıs 2024, Perşembe
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İzlanda’da yanardağ patladı! 5 ay içinde 5’inci patlama
Yanardağlar ülkesi İzlanda'da bir patlama daha meydana geldi. Reykjanes yarımadasındaki yanardağ son beş ayda beşinci kez patladı. Yanardağ patlamasının ardından yeryüzüne çıkan lavlar görüldü. Şu an yanardağın yerleşim yerlerini tehdit ettiğine dair bir bilgi yok.