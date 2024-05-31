Muz hakkında şaşırtan bilgi! Limon sıkıp yiyin bakın ne olacak...

Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan muz, potasyum ve lif zengini bir meyve olarak kalp sağlığını destekler, sindirimi kolaylaştırır ve enerji verir. Limon ise C vitamini deposu olup bağışıklık sistemini güçlendirir, antioksidan özellikleriyle vücudu temizler ve ferahlatır. Bu iki besini bir araya getirerek tüketmek, sağlığınıza birçok yönden katkı sağlıyor. İşte birlikte tüketilen bu iki besinin mucizevi faydası...