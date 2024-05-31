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İşgalci İsrail’den katliama devam mesajı! Netanyahu'nun oğlu, Türkiye, İran, Irak ve Suriye'yi içeren harita paylaştı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 31.05.2024 10:21
Hamas'tan bir kez daha ateşkes çağrısı geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde tam bir anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu. İsrail ise katliamlarına devam ediyor. Bu kez kameralar kayıttayken Cibaliye Kampı vuruldu. Netanyahu ise ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım uygulamasını istedi. Öte yandan İsrailli yetkili, tüm esirlerin bırakılması önerilse dahi Gazze'ye saldırıları sonlandırmayacaklarını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan provokatif paylaşım geldi. Türkiye topraklarını da içine alan Kürdistan haritası paylaştı.
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