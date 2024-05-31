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İran'da hangi isimler öne çıkıyor? Dini lider Hamaney kimi işaret edecek?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 31.05.2024 12:31
İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı. Peki 5 gün sürecek olan başvurularda öne çıkan adaylar kimler? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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