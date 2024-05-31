31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Eski eşine 1 milyar dolar tazminat ödeyecek! Güney Kore’de ihanetin bedeli ağır oldu

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2024 13:10
Asya'nın konuştuğu boşanma davası sonuçlandı. Güney Kore'de mahkemeden servet değerinde karar çıktı. İş dünyasın önde gelen ismi Taewon'un eski eşine 1 milyar dolar tazminat ödemesine karar verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İhanetin bedeli ağır oldu
İhanetin bedeli ağır oldu
İran’da hangi isimler öne çıkıyor?
İran'da hangi isimler öne çıkıyor?
Avrupa bu yaz kavrulacak!
Avrupa bu yaz kavrulacak!
Meksika’da başkan adayına suikast!
Meksika’da başkan adayına suikast!
Katilin oğlundan skandal harita paylaşımı!
Katilin oğlundan skandal harita paylaşımı!
Donald Trump’ın sus payı davası!
Donald Trump'ın "sus payı" davası!
Çin Tayvan’ı işgal edecek mi?
Çin Tayvan'ı işgal edecek mi?
İzlanda’da yanardağ patladı!
İzlanda’da yanardağ patladı!
Almanya’dan Rusya’ya gözdağı mı?
Almanya'dan Rusya'ya gözdağı mı?
İran’da hangi isimler öne çıkıyor?
İran'da hangi isimler öne çıkıyor?
Stratejik bölgeye İsrail işgali!
Stratejik bölgeye İsrail işgali!
Refah katliamı uydu görüntüsüne yansıdı
Refah katliamı uydu görüntüsüne yansıdı
Daha Fazla Video Göster