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Donald Trump'ın "sus payı" davası! 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu bulundu | Hapse girecek mi? Trump'tan Soros çıkışı

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Giriş: 31.05.2024 01:05
Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.
Donald Trump’ın sus payı davası!
Donald Trump'ın "sus payı" davası!
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