30 Mayıs 2024, Perşembe
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Almanya'dan son yılların en büyük tatbikatı! Almanya'dan Rusya'ya gözdağı mı?
Almanya silahlı kuvvetlerinin uzun zamandır gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikat, Litvanya'da yapıldı. Almanya Genelkurmay Başkanı “Bu tatbikatla Rusya'ya bir mesaj gönderiyoruz. Askeri tatbikat Rusya'ya caydırıcılık, müttefiklerimize güvenlik sinyali” dedi. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.