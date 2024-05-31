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Avrupa bu yaz kavrulacak! Sıcak hava dalgası etkisi altında kalacak

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 31.05.2024 10:30
Almanya'da ve İskandinav ülkelerinde önümüzdeki hafta alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Üst üste 11 ay sıcaklık rekorları kırılması ve Kuzey Atlantik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının 40 yılın en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle uzmanlar, kıtanın bu yaz muhtemelen sıcaklık rekoru kıracağı konusunda uyarıyor. Güney Asya'da sıcaklık rekorları kırılıyor. Hindistan'da termometreler 53'e, Pakistan'da 52 dereceye kadar çıktı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sıcak hava dalgası, gündelik yaşamı da durma noktasına getirdi.
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