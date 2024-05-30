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Cumhurbaşkanı adaylığı için 5 günlük kayıt dönemi başladı! İran'da hangi isimler öne çıkıyor?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 30.05.2024 13:05
İran’dan Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümüne ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran’da “Helikopterde sabotaj veya elektronik harp bulgusuna rastlanmadı” açıklaması yapıldı. Öte yandan seçim hazırlıkları da sürüyor. İşte tüm detaylar…
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