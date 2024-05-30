Cumhurbaşkanı adaylığı için 5 günlük kayıt dönemi başladı! İran'da hangi isimler öne çıkıyor?

İran’dan Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümüne ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran’da “Helikopterde sabotaj veya elektronik harp bulgusuna rastlanmadı” açıklaması yapıldı. Öte yandan seçim hazırlıkları da sürüyor. İşte tüm detaylar…

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