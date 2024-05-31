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Fransa yüzlerce askeri Ukrayna’ya gönderiyor! Rus toprakları füze tehdidi altında

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 31.05.2024 14:31
ABD'nin Ukrayna'ya Rusya içindeki hedeflerin vurulması için izin verdiği iddia edildi. Politiko dergisine göre, Biden yönetimi sadece Harkov bölgesindeki saldırılara karşılık vermek için Ukrayna'ya silah kısıtlamasını kaldırıldı. Fransa ise önümüzdeki hafta ilk birlikleri Ukrayna'ya göndermeye hazırlanıyor. Ancak bu karar Fransız muhalefetinin tepkisine neden oldu.
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