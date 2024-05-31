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Yanardağda 3,5 kilometrelik çatlak! Lavlar 50 metre yükseğe fışkırıyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 31.05.2024 13:52
İzlanda'daki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor. Lavlar 50 metre yükseğe kadar fışkırırken bölgede olağanüstü hal ilan edildi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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