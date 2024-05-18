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Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü! Kızıldeniz'de ticari gemiler ve İHa'lar Husilerin hedefinde

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 18.05.2024 16:06
Yemenli Husiler İsrail'e yardıma gelen ticari gemileri ve İHA'ları hedef almaya devam ediyor. Husiler son olarak ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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