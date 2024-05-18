Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü! Kızıldeniz'de ticari gemiler ve İHa'lar Husilerin hedefinde

Yemenli Husiler İsrail'e yardıma gelen ticari gemileri ve İHA'ları hedef almaya devam ediyor. Husiler son olarak ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

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