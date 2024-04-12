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Hizbullah'tan işgalci İsrail'e füze saldırısı! Güney Lübnan'dan 50'den fazla roket fırlatıldı

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Giriş: 12.04.2024 21:59
Son dakika haberleri... Güney Lübnan'dan İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldığı belirtildi. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise, füze saldırılarının engellendiği ifade edildi.
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