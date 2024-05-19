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Helikopterdekilerle ilk temas! En özel detaylar A Haber'de

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Giriş: 19.05.2024 23:05
Güncelleme:19.05.2024 23:09
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterine yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tebriz Valisi ile telefonda böyle irtibata geçildi! En özel detaylar ahaber.com.tr'de
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