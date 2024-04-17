Hastane avlusunda toplu mezar! İşgalci İsrail çocuk parkını vurdu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü. Şifa Hastanesi'nin avlusunda 10 kişilik toplu mezar bulundu. Sivillerin sığındığı hastane, cami ve okullar abluka altına alındı. Öte yandan Megazi Mülteci Kampı’ndan acı haber geldi. Çocuk parkı bombalandı. Anneler çocuklarıyla birlikte hayattan koparıldı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN