17 Mart 2022, Perşembe
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Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkiv'de bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkânların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.