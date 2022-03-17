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Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 17.03.2022 12:49
Güncelleme:17.03.2022 12:50
Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkiv'de bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkânların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
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