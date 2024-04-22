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Haniye’nin kardeşini böyle gözaltına aldılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 13:06
Hamas lideri Haniye'nin oğulları ve torunları katledilmeden günler önce kız kardeşinin de gözaltına alındığı ortaya çıktı. İsrail güçleri Salim Haniye'nin evine yaptığı baskının görüntülerini paylaştı.
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