15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Hamas ateşkes şartlarını sundu! Netanyahu’da Hamas’a yanıt gecikmedi "Akıl dışı"

Hamas ateşkes şartlarını sundu! Netanyahu’da Hamas’a yanıt gecikmedi "Akıl dışı"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2024 17:59
Gazze'de ateşkes için müzakereler sürüyor. Son olarak Hamas şartlarını iletti. Filistin halkına yönelik saldırıların durmasını, İsrail ordusunun Gazze’yi terk etmesini istedi. İsrail başbakanı Netanyahu ise, şartları "akıl dışı" diyerek reddetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamas ateşkes şartlarını sundu!
Hamas ateşkes şartlarını sundu!
Polis tatbikatında patlama! Ortalık kan gölü
Polis tatbikatında patlama! Ortalık kan gölü
Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Titanik yeniden inşa ediliyor
Titanik yeniden inşa ediliyor
Rusya sandık başına gidiyor
Rusya sandık başına gidiyor
ABD’de Gazze sansürü
ABD'de Gazze sansürü
Gazzeliler iftarda yemek bulamıyor!
Gazzeliler iftarda yemek bulamıyor!
Güvenlik Zirvesinin gündeminde ki konular!
Güvenlik Zirvesinin gündeminde ki konular!
Bağdat’ta üst düzey güvenlik zirvesi sona erdi!
Bağdat'ta üst düzey güvenlik zirvesi sona erdi!
Rusya’da seçim zamandı! Putin kazancak mı?
Rusya'da seçim zamandı! Putin kazancak mı?
Kraliyet ailesinde Middleton tartışması!
Kraliyet ailesinde Middleton tartışması!
Asya’nın Müslüman ülkelerinde Ramazan telaşı!
Asya’nın Müslüman ülkelerinde Ramazan telaşı!
Daha Fazla Video Göster