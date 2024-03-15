Hamas ateşkes şartlarını sundu! Netanyahu’da Hamas’a yanıt gecikmedi "Akıl dışı"

Gazze'de ateşkes için müzakereler sürüyor. Son olarak Hamas şartlarını iletti. Filistin halkına yönelik saldırıların durmasını, İsrail ordusunun Gazze’yi terk etmesini istedi. İsrail başbakanı Netanyahu ise, şartları "akıl dışı" diyerek reddetti.

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