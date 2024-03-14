14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Güvenlik zirvesi sona erdi! Irak ile Güvenlik Zirvesinin gündeminde hangi konular var?

Güvenlik zirvesi sona erdi! Irak ile Güvenlik Zirvesinin gündeminde hangi konular var?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2024 17:48
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Güvenlik Toplantısına katılmak üzere Bağdat’ta. Güvenlik zirvesinin detaylarını Türkmenli TV muhabiri Mustafa Salihi A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güvenlik Zirvesinin gündeminde ki konular!
Güvenlik Zirvesinin gündeminde ki konular!
Bağdat’ta üst düzey güvenlik zirvesi sona erdi!
Bağdat'ta üst düzey güvenlik zirvesi sona erdi!
Rusya’da seçim zamandı! Putin kazancak mı?
Rusya'da seçim zamandı! Putin kazancak mı?
Kraliyet ailesinde Middleton tartışması!
Kraliyet ailesinde Middleton tartışması!
Asya’nın Müslüman ülkelerinde Ramazan telaşı!
Asya’nın Müslüman ülkelerinde Ramazan telaşı!
‘Çarşamba suri’ kutlamaları kana bulandı!
‘Çarşamba suri’ kutlamaları kana bulandı!
Kutsal topraklarda Ramazan!
Kutsal topraklarda Ramazan!
Asya’nın Müslüman ülkelerinde ramazan telaşı!
Asya’nın Müslüman ülkelerinde ramazan telaşı!
“Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
“Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
Avrupa’nın en büyük toplu mezarı bulundu
Avrupa’nın en büyük toplu mezarı bulundu
Alman tankları Rusya’nın elinde mi?
Alman tankları Rusya'nın elinde mi?
Pet şişelerden öyle bir şey yaptı ki!
Pet şişelerden öyle bir şey yaptı ki!
Daha Fazla Video Göster