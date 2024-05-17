Gürcistan’da yeni yasa tansiyonu yükseltti | Avrupalı bakanlar eyleme katıldı! AB’den Gürcistan’a tehdit: Düşmanımız olursunuz

Gürcistan'da "yabancı yetki yasası" kabul edilince hem sokaklar hem siyasi arena karıştı. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Gürcistan'a tepkiler geldi. Peki bu yasaya neden bu kadar karşı çıkılıyor? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN