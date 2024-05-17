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Gürcistan’da yeni yasa tansiyonu yükseltti | Avrupalı bakanlar eyleme katıldı! AB’den Gürcistan’a tehdit: Düşmanımız olursunuz

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 17.05.2024 13:27
Gürcistan'da "yabancı yetki yasası" kabul edilince hem sokaklar hem siyasi arena karıştı. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Gürcistan'a tepkiler geldi. Peki bu yasaya neden bu kadar karşı çıkılıyor? Detaylar haberimizde...
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