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Gişelerden geçiyordu… Saniyeler sonra olanlar oldu

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Giriş: 08.12.2023 20:55
Yoldaki gişelerde ödeme yapan motosikletli yoluna devam ederken bir anda neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Gişelerden geçiyordu… Saniyeler sonra olanlar oldu GİŞELERDEN GEÇİYORDU… SANİYELER SONRA OLANLAR OLDU

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Gişelerden geçiyordu… Saniyeler sonra olanlar oldu
Gişelerden geçiyordu… Saniyeler sonra olanlar oldu
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