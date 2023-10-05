Gence'ye saldırı emrini veren Harutyunyan yakalandı! Azerbaycan: sözde Karabağ Cumhurbaşkanı Bakü'ye getirildi

Azerbaycan, 2. Karabağ savaşında Gence'ye balistik füze ile saldırı emrini veren ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Arayik Harutyunyan'ın yakalandığını duyurdu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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