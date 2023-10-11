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Gazze'den Aşkelon'a roket atılıyor!

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Giriş: 11.10.2023 14:33
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Hamas roketlerinin hedef aldığı bölge olan Aşkelon'dan sıcak gelişmeleri aktarıyor.
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