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Gazze'de katliam bitmek bilmiyor! İsrail güçleri sivillere bomba yağdırıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 17:48
Dünya, İran’ın misillemesini konuşurken, Gazze’de katliam devam ediyor. İsrail havadan ve karadan art arda saldırılar düzenledi. Namlunun ucunda yine siviller vardı. O anlarda kamera kayıttaydı.
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