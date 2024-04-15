Gazze'de katliam bitmek bilmiyor! İsrail güçleri sivillere bomba yağdırıyor

Dünya, İran’ın misillemesini konuşurken, Gazze’de katliam devam ediyor. İsrail havadan ve karadan art arda saldırılar düzenledi. Namlunun ucunda yine siviller vardı. O anlarda kamera kayıttaydı.

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