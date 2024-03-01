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Gazze'de insani felaket! İnsanlığın utanç görüntüleri: Filistinli kadın bir parça ekmeyi görünce gözyaşlarını tutamadı

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Giriş: 01.03.2024 23:00
Güncelleme:01.03.2024 23:00
İşgalci İsrail ordusunun aylardır insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken bölgeden gelen son görüntüler adeta yürekleri parçaladı. Görüntülerde, bir kadın uzun zaman sonra ekmek görünce gözyaşlarını tutamadı. Saldırıların gölgesinde çaresizce hayata tutunmaya çalışan insanlar ise yürekleri yaktı. İşte detaylar...
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