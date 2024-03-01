01 Mart 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Gazze'de insani felaket! İnsanlığın utanç görüntüleri: Filistinli kadın bir parça ekmeyi görünce gözyaşlarını tutamadı
İşgalci İsrail ordusunun aylardır insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken bölgeden gelen son görüntüler adeta yürekleri parçaladı. Görüntülerde, bir kadın uzun zaman sonra ekmek görünce gözyaşlarını tutamadı. Saldırıların gölgesinde çaresizce hayata tutunmaya çalışan insanlar ise yürekleri yaktı. İşte detaylar...