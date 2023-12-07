Gazze'de insan kıyımı var! Katil İsrail ordusu onlarca sivil erkeği soyup gözünü bağladı

Gazze'de onbinlerce masum sivili katleden işgalci İsrail ordusunun, insanlık dışı soykırımını gözler önüne seren bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Katil sürüsü, Gazze'de onlarca sivil erkeği soyup ellerini ve gözlerini bağlayarak zulüm etti. Öte yandan söz konusu görüntülerin masum Gazzelilerin infaz edilmeden önceki son görüntüleri olduğu iddia edildi.