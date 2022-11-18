18 Kasım 2022, Cuma
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Gazze'de Cebaliya Mülteci Kampı'nda yangın: 21 kişi öldü | Türk Dışişleri Bakanlığından taziye
Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir binada çıkan yangında 21 kişinin öldüğü belirtildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangında ölenler için ulusal yas ilan etti. Öte taraftan Türk Dışişleri Bakanlığından da acı olay sonrası taziye mesajı yayımlandı.