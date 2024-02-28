28 Şubat 2024, Çarşamba
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Gazze’de bebekler açlıktan ölüyor! İsrail açlığı silah olarak kullanıyor
İsrail Gazze’de katliama aralıksız devam ederken, bölgeye uygulanan ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla mücadele ediyor. Bölgeden yetersiz beslenmeye bağlı ölüm haberleri gelirken, "gıda krizi" Gazze’nin tamamına yayılmış durumda. İşte Gazze’de yaşananlar…