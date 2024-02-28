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Gazze’de bebekler açlıktan ölüyor! İsrail açlığı silah olarak kullanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 17:43
İsrail Gazze’de katliama aralıksız devam ederken, bölgeye uygulanan ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla mücadele ediyor. Bölgeden yetersiz beslenmeye bağlı ölüm haberleri gelirken, "gıda krizi" Gazze’nin tamamına yayılmış durumda. İşte Gazze’de yaşananlar…
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Gazze’de bebekler açlıktan ölüyor!
Gazze’de bebekler açlıktan ölüyor!
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