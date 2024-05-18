Fransa'da Gazze'ye destek gösterisi! Binlerce kişi İsrail'i protesto etti

Fransa'da da İşgalci İsrail’in katliam yaptığı Gazze’ye destek gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi Filistin'e destek verip İsrail'i protesto etti. A Haber muhabiri Ömer Aydın canlı yayında detayları aktardı.

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