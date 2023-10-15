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Filistinli babanın oğluna vedası

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Giriş: 15.10.2023 10:15
İsrail ordusunun Gazze'te yönelik bombardımanında yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. Filistinli bir babanın henüz 12 yaşındaki oğluna vedası ise yürekleri sızlattı.
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