Filistin’i 3 ülke yarın resmen tanıyacak! Norveç Filistin belgelerini teslim etti

Avrupa'da yarın tarihi bir gün yaşanacak 3 ülke, Filistin'i resmen tanıyacak. Yankılar sürerken gözler ise Belçika'daydı. Norveç Dışişleri Bakanı Filistin Başbakanı Mustafa'ya kararı sembolize eden belgeleri teslim etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN