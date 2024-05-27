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Filistin’i 3 ülke yarın resmen tanıyacak! Norveç Filistin belgelerini teslim etti

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 27.05.2024 09:14
Avrupa'da yarın tarihi bir gün yaşanacak 3 ülke, Filistin'i resmen tanıyacak. Yankılar sürerken gözler ise Belçika'daydı. Norveç Dışişleri Bakanı Filistin Başbakanı Mustafa'ya kararı sembolize eden belgeleri teslim etti.
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