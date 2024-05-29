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Eric Cantona yine Filistin halkının sesi oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 15:22
Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, katil İsrail'in Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
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