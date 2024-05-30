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Elon Musk Trump’ın ekibine mi giriyor? Danışman olacak iddiası…

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 30.05.2024 10:48
Amerikan Wall Street Journal gazetesi ilginç bir iddiayı gündeme taşıdı. Seçimlere hazırlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'a tekrar gelmesi halinde Elon Musk'tan danışmanı olmasını isteyeceğini yazdı.
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