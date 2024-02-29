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Dünya’nın ilk hava taksisi! Saatte 200 kilometre hıza çıkabiliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 18:51
Çin, dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi deneme uçuşunu yaptı. Elektrikli hava aracı testi başarıyla geçti. 250 kilometre menzile sahip olan araç, saatte 200 km hıza ulaşarak 5 kişiyi taşıyabiliyor.
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