14 Mart 2022, Pazartesi
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Dünyanın gözünü çevirdiği müzakere görüşmesi çevrim içi olarak başladı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19. gününe girerken taraflar dördüncü kez bir araya geldi. Müzakereler video konferans yöntemiyle yapılıyor. Görüşme öncesi hem Rusya hem de Ukrayna tarafından olumlu açıklamalar geldi. Gelişmeleri Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.