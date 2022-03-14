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Dünyanın gözünü çevirdiği müzakere görüşmesi çevrim içi olarak başladı

A Haber
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Giriş: 14.03.2022 13:26
Güncelleme:14.03.2022 13:32
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19. gününe girerken taraflar dördüncü kez bir araya geldi. Müzakereler video konferans yöntemiyle yapılıyor. Görüşme öncesi hem Rusya hem de Ukrayna tarafından olumlu açıklamalar geldi. Gelişmeleri Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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