18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Dünyaca ünlü Rapçiden kan donduran görüntüler! Kız arkadaşını otelde kovaladı, tekmeledi, yerlerde sürükledi!
Son dönemde adı şiddet, istismar, taciz ve cinsel saldırı gibi suçlamalarla anılan ABD'li ünlü Rapçi Puff Diddy lakaplı Sean Combs'un otelde kız arkadaşına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı