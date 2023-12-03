03 Aralık 2023, Pazar
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Dünya Gazze için sokakta! İsrail'in soykırımına tepkiler dinmiyor
7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepkiler dinmek bilmiyor. Dünyanın dört bir yanında toplanan on binlerce kişi İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek mesajları verdi. İsrail karşıtı protestolarda birçok ülkede "Yaşasın Filistin, katil İsrail" sloganları atıldı.