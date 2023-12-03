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Dünya Gazze için ayakta

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Giriş: 03.12.2023 16:43
7 günlük ateşkesin ardından Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam eden İsrail'in katliamı dünyanın dört bir yanında protesto edildi. A haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
Dünya Gazze için ayakta
Dünya Gazze için ayakta
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