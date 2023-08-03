Dünya aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

Küresel ısınmanın etkilerini yaşayan dünyada aşırı sıcaklar can aldı. Fransa'da 80, Güney Kore'de 23 kişi hayatını kaybetti. İran'da sıcaklık 51 dereceye kadar yükseldi. Şili'de ise 37 derece ile kış mevsiminin en yüksek sıcaklığı kayda geçti.

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