Dubai sele teslim havalimanın su bastı! Yolar çöktü araçlar suya gömüldü

Birleşik Arap Emirlikleri, şiddetli yağışın ardından sele teslim oldu. Selden en çok etkilenen nokta ise Dubai. Piste iniş yapan uçaklar suda yüzdü, araçlar mahsur kaldı.

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