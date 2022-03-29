29 Mart 2022, Salı
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Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak
Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul’daki Rus ve Ukrayna heyetlerinin arasındaki görüşmenin ardından "diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak" açıklamasını yaptı. A Haber muhabiri Mert Hacıailoğlu Başkent Kiev'den detayları aktardı.