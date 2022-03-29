Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul’daki Rus ve Ukrayna heyetlerinin arasındaki görüşmenin ardından "diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak" açıklamasını yaptı. A Haber muhabiri Mert Hacıailoğlu Başkent Kiev'den detayları aktardı.