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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’da Haniye ile görüştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 18:43
Güncelleme:17.04.2024 18:43
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da kritik bir temas gerçekleştirdi. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı. Hamas ise Başkan Erdoğan ile ilgili bir mesaj yayımladı.
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