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DEAŞ'tan 4 avrupa başkentine tehdit! Avrupa olası saldırılara karşı önlem alıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 21:02
Terör örgütü DEAŞ, Moskova saldırısının ardından yeni hedefler gösterdi. Yayınlanan bir görselle "Paris, Londra, Madrid ve Roma’nın hedefte olduğu belirtildi. Avrupa'da DEAŞ endişesi artınca hükümetler bir bir güvenlik önlemlerini artırmaya başladı.
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