Cumhuriyet Halk Partisi 99 yaşında! İşte CHP’nin 99 yılda geldiği nokta

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923'te kurulan ve bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP, 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Logosunda cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık ve inkılapçılık ilkelerini temsilen 6 ok bulunduran CHP'nin politikası 99 yılda bambaşka bir boyuta evrildi. 6 oktan biri olan milliyetçilik ilkesine adeta savaş açtı. Gelinen noktada ise HDP'ye bakanlık vaad etmesi ile gündemde.

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