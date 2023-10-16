CNN International yayınına katılan İsrailli askerden itiraf: Savaşımız bütün sivillerle

ABD merkezli haber kanalı CNN International'ın canlı yayınına katılan İsrailli bir asker skandal bir ifade kullandı, "Savaşımız sadece Hamas ile değil; savaşımız tüm sivillerle" dedi.

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