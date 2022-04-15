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Çin’de 100’den fazla Kovid-19 hastası aynı odada! Kahvaltıda sadece ekmek verildi

A Haber
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Giriş: 15.04.2022 11:31
Çin'in Şanghay şehrinde artan koronavirüs vakaları sebebiyle, milyonlarca kişiye uygulanan karantina uygulaması belirsiz süreyle uzatılmıştı. İşte tepkileri de beraberinde getiren o kararın ardından ortaya çıkan bir video tepkileri beraberinde getirdi. 100'den fazla Kovid-19 hastası aynı odada tedavi altına alındı.
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